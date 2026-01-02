GRCI PLASIRALI NOVE INFORMACIJE O TAJRIKU DŽONSU! Partizan i Olimpijakos rešili KLJUČNI PROBLEM?! Ovo su SVI DETALJI!
Saga oko Tajrika Džonsa i njegove budućnosti se nastavlja.
I dalje je Džons igrač Partizana, ali se o njegovom odlasku u Olimpijakos uveliko spekuliše, a grčki mediji plasirali su nove informacije.
Portal Thrylos24.gr, otkrio je kako su Partizan i Olimpijakos rešili ključni problem, te da će crveno-beli iz Pireja, crno-belima iz Beograda, uplatiti 400.000 evra za potpis Tajrika Džonsa.
Isti izvor navodi kako će ugovor Džonsa u Olimpijakosu trajati dve i po godine, da će plata za prvu sezonu biti milion evra, ali i da će postojati opcija povećanja na milion i po od naredne sezone.
Epilog čitave situacije trebalo bi da bude poznat u danima koji dolaze, a Olimpijakos u petak očekuje veliki grčki derbi u sklopu Evrolige gde će gostovati Panatinaikosu (20.15).
BONUS VIDEO: