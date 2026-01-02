Slušaj vest

Saga oko Tajrika Džonsa i njegove budućnosti se nastavlja.

I dalje je Džons igrač Partizana, ali se o njegovom odlasku u Olimpijakos uveliko spekuliše, a grčki mediji plasirali su nove informacije.

Portal Thrylos24.gr, otkrio je kako su Partizan i Olimpijakos rešili ključni problem, te da će crveno-beli iz Pireja, crno-belima iz Beograda, uplatiti 400.000 evra za potpis Tajrika Džonsa.

Tajrik Džons Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Isti izvor navodi kako će ugovor Džonsa u Olimpijakosu trajati dve i po godine, da će plata za prvu sezonu biti milion evra, ali i da će postojati opcija povećanja na milion i po od naredne sezone.

Epilog čitave situacije trebalo bi da bude poznat u danima koji dolaze, a Olimpijakos u petak očekuje veliki grčki derbi u sklopu Evrolige gde će gostovati Panatinaikosu (20.15).

