Crveno-beli su dan ranije otputovali u prestonicu Turske, a sa ekipom je u avionu bio i Ognjen Dobrić koji je zbog povrede propustio ukupno sedam vezanih utakmica.

Reprezentativac Srbije se povredio na utakmici protiv Barselone, a radi se o istoj povredi sa kojom je došao na pripreme crveno-belih pred početak sezone, nakon što je igrao na Evropskom prvenstvu.

Na novogodišnjem koktelu koji je pred sam kraj 2025. godine organizovao tim sa Malog Kalemegdana, Dobrić je bio odlično raspoložen.

Predsednik kluba Željko Drčelić je najavio njegov povratak, a evo šta je o tome rekao košarkaš.

"Dobro sam i priključujem se timu. Zdrav sam, odluka je i trenera da li ću, ili koliko ću igrati. Biću u ekipi, nadam se da ću uspeti da pomognem malo da dođemo do pobede", poručio je Dobrić za Kurir.

Crveno-beli su u Istanbul otišli sa 10 pobeda i osam poraza, dok je Efes u dosadašnjem toku sezone ostvario šest trijumfa uz 12 izgubljenih utakmica.

