Centar je imao ozbiljan sukob sa navijačima nakon utakmice protiv Makabija u Beogradskoj areni.

Pojavila se informacija da je za njegove usluge zainteresovan Olimpijakos, a to je potvrdio portal "thrylos24.gr" koji navodi da su crno-beli i grčki tim dogovorili obeštećenje od 400.000 evra.

Takođe, navodi se da je Olimpijakos dogovorio i platu sa Džonsom, a prema tim informacijama zaradio bi milion evra u prvoj sezoni, uz opciju povećanja na milion i po u narednoj sezoni.

Tajrik Džons

Sada, deluje da je Tajrik Džons jednim gestom pokazao kako se trenutno oseća.

Naime, Amerikanac je sa naloga na društvenoj mreži Instagram obrisao sve fotografije u dresu Partizana, a na njegovom nalogu su ostale samo dve objave.

Tajrik Džons je ove sezone na 17 odigranih utakmica beležio 10,6 poena, 6,1 skok, 2,1 asistenciju i 1,2 ukradene lopte u proseku, uz indeks 16,2.

