Slušaj vest

Centar je imao ozbiljan sukob sa navijačima nakon utakmice protiv Makabija u Beogradskoj areni.

Pojavila se informacija da je za njegove usluge zainteresovan Olimpijakos, a to je potvrdio portal "thrylos24.gr" koji navodi da su crno-beli i grčki tim dogovorili obeštećenje od 400.000 evra.

Takođe, navodi se da je Olimpijakos dogovorio i platu sa Džonsom, a prema tim informacijama zaradio bi milion evra u prvoj sezoni, uz opciju povećanja na milion i po u narednoj sezoni.

Tajrik Džons Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Sada, deluje da je Tajrik Džons jednim gestom pokazao kako se trenutno oseća.

Naime, Amerikanac je sa naloga na društvenoj mreži Instagram obrisao sve fotografije u dresu Partizana, a na njegovom nalogu su ostale samo dve objave.

Tajrik Džons je ove sezone na 17 odigranih utakmica beležio 10,6 poena, 6,1 skok, 2,1 asistenciju i 1,2 ukradene lopte u proseku, uz indeks 16,2.

Ne propustiteEvroligaGRCI PLASIRALI NOVE INFORMACIJE O TAJRIKU DŽONSU! Partizan i Olimpijakos rešili KLJUČNI PROBLEM?! Ovo su SVI DETALJI!
Tajrik Džons
EvroligaZAMENA ZA TAJRIKA IMA JOŠ GORI KARAKTER OD NJEGA SAMOG! Pojačanje Partizana o kome se šuška šokiralo je Grobare - pa, gde baš njega?
Tajrik Džons KK Partizan
EvroligaOLIMPIJAKOS SE OGLASIO ZBOG TAJRIKA DŽONSA! Trener crveno-belih stao pred novinare, pa otkrio nove detalje!
Tajrik Džons KK Partizan
EvroligaKO NAPUŠTA PARTIZAN? Karlik Džons, Dvejn Vašington, Tajrik Džons, Vanja Marinković? Tek će biti vrelo u 2026. godini - ovo su potencijalni odlasci iz Humske!
PARTIZAN-CEDEVITA_65.JPG

Bonus video:

Penjaroja o Tajriku Džounsu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić