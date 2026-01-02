Slušaj vest

Crveno-beli će 6. januara biti domaćin Valensiji, a utakmica će zbog zauzetosti Beogradske arene usled organizacije Evropskog prvenstva u vaterpolu biti odigrana u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Kako je ekipa sa Malog Kalemegdana pred početak sezone prodala oko 11.000 sezonskih ulaznica, a popularni "Pionir" prima znatno manje gledalaca, nastao je problem.

Crvena zvezda je objasnila kako će zainteresovani moći da obezbede ulaz na utakmicu 20. kola Evrolige.

- Dragi zvezdaši, košarkaši Crvene zvezde posle gostovanja ekipi Anadolu Efes-a očekuje duplo kolo Evrolige i utakmice sa ekipom Valensije u Beogradu i gostovanje Žalgirisu u Kaunasu.

Zbog zauzetosti Beogradske Arene u kojoj će se tokom januara održati evropsko prvenstvo u vaterpolu, utakmicu 20. kola Evrolige sa ekipom Valensije organizovaćemo u hali Aleksandar Nikolić. Utakmica sa ekipom Valensije na programu je 6. januara u 20 časova.

Kao klub želimo da pronađemo optimalno rešenje i organizujemo utakmicu uz najviše standarde, imajući u vidu sve okolnosti i aktuelne faktore.

Kao i prethodnih sezona, zbog velikog broja sezonskih karata (oko 11.000 vlasnika sezonskih karata, što je znatno više od kapaciteta hale Aleksandar Nikolić), KK Crvena zvezda odlučio se za jedino moguće rešenje – anketiranje vlasnika sezonskih karata kako bi imali osnovni uvid u broj naših pristalica koji planiraju da dođu na utakmicu 20. kola Evrolige.

U više navrata smo izrazili ogromnu zahvalnost na izuzetnom poverenju koje navijači godinama pokazuju kupovinom sezonskih karata u ovakvom broju. Nama je svaka važna, kao i svaki navijač koji je kupio i izdvojio svoj novac. Zbog toga nismo želeli da pravimo bilo kakve podele.

Proces evidentiranja je krajnje jednostavan – potrebno je da unesete broj sezonske karte ili skenirate QR kod na ponuđenom linku i potvrdite dolazak. Na taj način vaša karta će biti validirana i naći će se u bazi karata kojima će biti omogućen ulazak u halu na utakmicu sa Valensijom u hali Aleksandar Nikolić.

PROCES PRIJAVE ODVIJAĆE SE OD PETKA 2. JANUARA od 12 časova DO NEDELjE 4. JANUARA DO PONOĆI NA SLEDEĆEM LINKU: https://ticketplay.rs/confirm-arrival

Napominjemo da ćemo nakon toga zaključiti spisak i naknadne prijave neće biti obuhvaćene ovom evidencijom i uzete u obzir. Ukoliko broj prijavljenih bude veći od kapaciteta dvorane Aleksandar Nikolić, klub će se oglasiti sa dodatnim informacijama!

Podsećamo da neće biti moguće ustupanje svoje sezonske karte nekoj drugoj osobi. Podsećamo vas, utakmica 20. kola Evrolige između KK Crvena zvezda i Valensije igra se u utorak, 6. januara od 20 časova u hali Aleksandar Nikolić - stoji u saopštenju.

