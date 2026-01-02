Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde su na najbolji način otvorili 2026. godinu, pošto su večeras u Istanbulu pobedili Efes rezultatom 87:65 u sklopu 19. kola Evrolige.

Bila je to 11. pobeda ekipe Saše Obradovića, kojom se učvrstila na poziciji koja vodi u borbu za plej-of. Ujedno je ovo treća pobeda crveno-belih u gostima, a prva u istoriji nad Efesom u Istanbulu.

Efes - KK Crvena zvezda (19. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Nakon meča, utiske je sumirao trener Crvene zvezde Saša Obradović:

- Nikada nismo pobedili Efes u Istanbulu, a sada smo posle jedne od najboljih partija u sezoni uspeli da srušimo neprijatnu tradiciju. Odbrana je bila onakva kakva uvek treba da bude, protok lopte takođe, imali smo mnogo asistencija, mnogo lakih poena i otvorenih pozicija za šut, koje smo koristili. Ključna je bila odbrana. Kada odbranu igramo kao što smo igrali protiv Efesa možemo da pobedimo sve ekipe u Evroligi - rekao je Obradović posle utakmice.

Saša Obradović izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić