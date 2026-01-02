Bila je to 11. pobeda ekipe Saše Obradovića, kojom se učvrstila na poziciji koja vodi u borbu za plej-of. Ujedno je ovo treća pobeda crveno-belih u gostima, a prva u istoriji nad Efesom u Istanbulu.

- Nikada nismo pobedili Efes u Istanbulu, a sada smo posle jedne od najboljih partija u sezoni uspeli da srušimo neprijatnu tradiciju. Odbrana je bila onakva kakva uvek treba da bude, protok lopte takođe, imali smo mnogo asistencija, mnogo lakih poena i otvorenih pozicija za šut, koje smo koristili. Ključna je bila odbrana. Kada odbranu igramo kao što smo igrali protiv Efesa možemo da pobedimo sve ekipe u Evroligi - rekao je Obradović posle utakmice.