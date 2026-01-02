Slušaj vest

U sklopu 19. kola Evrolige, košarkaši Crvene zvezde su u Istanbulu savladali Efes rezultatom 87:65 (21:14, 22:11, 23:16, 21:24).

Bila je to 11. pobeda ekipe Saše Obradovića, kojom se učvrstila na poziciji koja vodi u borbu za plej-of. Ujedno je ovo treća pobeda crveno-belih u gostima, a prva u istoriji nad Efesom u Istanbulu.

Efes - KK Crvena zvezda (19. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice:

