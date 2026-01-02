Crveno-beli su na tabeli napravili napredak
Evroliga
OVAKO IZGLEDA TABELA EVROLIGE: Istorijska pobeda crveno-belima donela napredak u borbi za plej-of
Jako važnu pobedu ostvarila je Crvena zvezda u Evroligi.
Prvi put u istoriji savladan je Efes u Istanbulu u 19. kolu - 87:65.
Efes - KK Crvena zvezda (19. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©
Ovo je bio 11. trijumf crveno-belih, čime je napravljen napredak za jedno mesto. Zvezda je sada osma na tabeli, sa istim učinkom kao i Žalgiris.
Standings provided by Sofascore
Šestoplasirani Fenerbahče takođe ima 11 pobeda, ali i dve utakmice manje.
