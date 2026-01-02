Slušaj vest

Jako važnu pobedu ostvarila je Crvena zvezda u Evroligi.

Prvi put u istoriji savladan je Efes u Istanbulu u 19. kolu - 87:65.

Efes - KK Crvena zvezda (19. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Ovo je bio 11. trijumf crveno-belih, čime je napravljen napredak za jedno mesto. Zvezda je sada osma na tabeli, sa istim učinkom kao i Žalgiris.



Šestoplasirani Fenerbahče takođe ima 11 pobeda, ali i dve utakmice manje.

EFES-ZVEZDA_52.JPG
Tijana Bošković
Nikola Kalinić Džered Batler i Saša Obradović KK Crvena zvezda
EFES-ZVEZDA_42.JPG

