Završena je prva polovina takmičenja u Evroligi.

Posle 19. kola Evrolige, košarkaši Partizana nalaze se na začelju tabelu.

 Šokantna slika posledica je mnogo toga od ranije, a u ovom kolu ključna je bila pobeda Bajerna Svetislava Pešića nad Makabijem. Bavarci su slavili 95:71, uz sjajnu partiju Vladimira Lučića, koji je upisao 17 poena, uz sedam skokova

Šest ekipa ima istovetan učinak, po šest pobeda i 13 poraza, ali crno-beli imaju najliošiju koš-razliku. Asvel je bolji za samo jedan poen, ali su Pariz, Baskonija, Efes i Bajern daleko ispred.



Pred Partizanom je težak period. Crno-bele naredne nedelje očekuje duplo kolo i gostovanje Monaku i Barseloni. S obzirom na težinu rivala koji se bore za gornji deo tabele, upitno je da li će srpski klub uspeti da se pomeri sa začelja.

Crvena zvezda je polusezonu završila na devetom mestu sa 11 pobeda i osam poraza, a trijumfom nad Efesom u Istanbulu povećala je šanse da se nađe na mestu koje vodi u doigravanje.

