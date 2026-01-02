Košarkaši Crvene zvezde trijumfalno su otvorili kalendarsku 2026. godinu.
Evroliga
"UTAKMICU KOJU SMO POBEDILI SA 22 RAZLIKE, ALI I SA MNOGO NEGATIVNIH STVARI" Navijači Zvezde "ugasili" Tviter posle istorijske pobede, evo šta ih sada brine!
Slušaj vest
U utakmici 19. kola Evrolige, crveno-beli su u Istanbulu savladali Efes rezultatom 87:65 (21:14, 22:11, 23:16, 21:24).
Bila je to 11. pobeda ekipe Saše Obradovića, kojom se učvrstila na poziciji koja vodi u borbu za plej-of. Ujedno je ovo treća pobeda crveno-belih u gostima, a prva u istoriji nad Efesom u Istanbulu.
Efes - KK Crvena zvezda (19. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Navijači Crvene zvezde imaju razloga za zadovoljstvo nakon večerašnje pobede, pa su društvenu mrežu "X" preplavili pozitivnim komentarima:
Reaguj
Komentariši