POTEZ TAJRIKA DŽONSA KOJI GOVORI - SADA JE STVARNO KRAJ! Da li ovo znači zvaničan rastanak sa Partizanom?!
Tajrik Džons, centar Partizana, osvežio je svoju Instagram stranicu.
I to tako što je obrisao sve fotografije u crnom-belom dresu koji nosi poslednjih godinu i po dana.
Tajrik Džons Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Po svemu sudeći, američki centar, kog veliki deo navijača Partizana optužuje da je sabotirao bivšeg trenera Željka Obradovića, više ne doživljava sebe kao košarkaša ovog kluba.
Tajrik Džons Foto: Instagram
Poslednjih dana i nedelja, pogotovo posle sukoba sa pristalicama crno-bele boje, sve su učestalije vesti da će 28-godišnji centar napustiti klub i preći u Olimpijakos ili neki drugi tim.
