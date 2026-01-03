Slušaj vest

Tajrik Džons, centar Partizana, osvežio je svoju Instagram stranicu.

I to tako što je obrisao sve fotografije u crnom-belom dresu koji nosi poslednjih godinu i po dana.

Tajrik Džons Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, Luka Milosavljevic/STARSPORT

Po svemu sudeći, američki centar, kog veliki deo navijača Partizana optužuje da je sabotirao bivšeg trenera Željka Obradovića, više ne doživljava sebe kao košarkaša ovog kluba.

Tajrik Džons Foto: Instagram

Poslednjih dana i nedelja, pogotovo posle sukoba sa pristalicama crno-bele boje, sve su učestalije vesti da će 28-godišnji centar napustiti klub i preći u Olimpijakos ili neki drugi tim.