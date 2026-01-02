Samo da nije povreda...
Evroliga
ŠOK ZA ZVEZDU TOKOM GOSTOVANJA EFESU! Jedan od najboljih košarkaša otišao u svlačionicu! FOTO
Košarkaši Crvene zvezde trenutno u okviru 19. kola Evrolige gostuju Efesu, a tim sa Malog Kalemegdana susreo se sa velikim problemom tokom ovog meča.
Naime, Batler je napustio teren i otišao u svlačionicu.
Još uvek se ne zna se da li je reč o povredi ili o nečemu drugom.
Džered Batler Foto: Printskrin
Uoči ovog kola crveno-beli su bili na devetom mestu sa učinkom 10-8.
Turski tim je na 16. poziciji, u grupi timova koji imaju po šest pobeda.
