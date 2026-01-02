Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde trenutno u okviru 19. kola Evrolige gostuju Efesu, a tim sa Malog Kalemegdana susreo se sa velikim problemom tokom ovog meča.

Naime, Batler je napustio teren i otišao u svlačionicu.

Još uvek se ne zna se da li je reč o povredi ili o nečemu drugom.

Džered Batler
Džered Batler Foto: Printskrin

Uoči ovog kola crveno-beli su bili na devetom mestu sa učinkom 10-8.

Turski tim je na 16. poziciji, u grupi timova koji imaju po šest pobeda.

