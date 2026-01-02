Bošković trenutno nastupa za Vakifbank iz Istanbula
NAJBOLJA ODBOJKAŠICA SVETA UZ ZVEZDU: Tijana prati gostovanje crveno-belih u Istanbulu
Košarkaši Crvene zvezde u okviru 19. kola Evrolige gostuju Efesu u Istanbulu.
Tijana Bošković Foto: Screenshot
Utakmici u "Turkčel" centru prisustvuje i Tijana Bošković, najbolja odbojkašica sveta.
Bošković trenutno nastupa za Vakifbank iz Istanbula, pošto je prethodnih deset sezona provela u Ezačibašiju. Tokom karijere Bošković je četiri sezone nosila dres Partizana.
Bošković je poslednjih sezona redovna na utakmicama u Istanbulu kada gostuju Crvena zvezda i Partizan.
