Košarkaši Crvene zvezde u okviru 19. kola Evrolige gostuju Efesu u Istanbulu.

Tijana Bošković

 Utakmici u "Turkčel" centru prisustvuje i Tijana Bošković, najbolja odbojkašica sveta.

Bošković trenutno nastupa za Vakifbank iz Istanbula, pošto je prethodnih deset sezona provela u Ezačibašiju. Tokom karijere Bošković je četiri sezone nosila dres Partizana.

Bošković je poslednjih sezona redovna na utakmicama u Istanbulu kada gostuju Crvena zvezda i Partizan.

