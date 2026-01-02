Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Istanbulu Efes 87:65 (21:14, 22:11, 23:16, 21:24), u utakmici 19. kola Evrolige, i prvi put u istoriji zabeležili trijumf na gostujućem terenu protiv tog turskog kluba.

Nakon utakmice, novinarima se obratio trener Efesa Pablo Laso:

- Prvo poluvreme je bilo neprihvatljivo, iako nismo pogađali šuteve. Dali smo im skoro 20 poena prednosti. Posle toga, jedina stvar koja je pozitivna sa ove utakmice, jeste da se nismo predavali i da smo nastavili da se borimo. Veoma sam razočaran našim nastupom, ali ne možemo da odustanemo i da se predamo - rekao je Laso, nakon čega se osvrnuo na igru crveno-belih;

- Pokušali smo da ih nateramo da se kreću, imali smo neke dobre napade, ali nismo pogađali šuteve. Kao trener, šut je bitan, kao Pariz koji je pobedio Zvezdu, iako nije igrao najbolje, pogađanje šuteva je bitno i pomaže. Kada igrate odbranu, bitno je da čitate igru i da imate dobru selekciju šuteva kasnije u napadu. Ali za mene kao trenera je bitno mnogo drugih stvari koje moramo da pokažemo, ali u prvom poluvremenu danas nismo to pokazali.

Potom je usledilo pitanje jednog turskog novinara koje je vidno iznerviralo proslavljenog trenera. Upitan je kako komentariše tvrdnje da pojedini igrači, nakon njegovog dolaska, deluju slabije nego na početku sezone.

Kako da objasnim da igraju gore posle mog dolaska?

- Sjajno! Shvatićete ovo. To je njihov problem, ne moj! Rešenje za igrača koji igra loše je da ne igra. Mogu li ja da ga pitam nešto? - pitao je Laso portparola, pa potom ispalio "rafal pitanja".

- Ko je bio najgori igrač danas za vas?

- Veoma teško pitanje, mogu li da kažem dva igrača? Lojd i Kordinije, ali mogu da nabrojim još - odgovorio je novinar.

Usledio je odgovor Lasa.

- Teško je za vas da nađete jednog lošeg igrača, jer ih ima mnogo. Tačno. Ja sam zabrinut za tim, ne za jednog igrača - rekao je trener Efesa, nakon čega je dobio novo pitanje, o priključenju Sejbena Lija, kao i da li će Efes dovoditi još pojačanja, posebno na poziciji krila.

- A šta kažete za poziciju četiri? Za peticu? Šta ćemo sa plejmejkerom? Sigurno je trojka potrebna - rekao je Laso, koji je nastavljao dijalog sa novinarom, koji se posle osvrnuo na problem sa skokovima.

- Za mene skokovi dolaze od promašenih šuteva, ako pogađate, nema skokova. Ali, ako ne rešetite svoj problem u kreaciji igre, na kraju na utakmici kao ovoj, mislite da treba da popunite mnoge rupe. Za mene, moji igrači su veoma dobri, moram da ih nateram da igraju na najboljem nivou. Dodavanje Sejbena Lija će nam pomoći, jer su Nik i Šejmus Hazer pod opterećenjem, jer je Larkin van stroja u trenutnoj situaciji - odgovorio je trener Efesa.