Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Istanbulu Efes 87:65 (21:14, 22:11, 23:16, 21:24), u utakmici 19. kola Evrolige, i prvi put u istoriji zabeležili trijumf na gostujućem terenu protiv tog turskog kluba.

Efes - KK Crvena zvezda (19. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Posle velike i značajne pobede, Moneke je, u svom prepoznatljivom i duhovitom maniru, prišao turskoj voditeljki Deniz Aksoj i tokom prve reakcije nakon utakmice okrenuo joj leđa, što je izazvalo osmehe i pažnju prisutnih.

Njegov mali šou nije dugo potrajao, jer je ubrzo promenio ton i veoma ozbiljno govorio o trijumfu nad Efesom, osvrnuvši se tom prilikom i na ambicije ekipe u borbi za fajnal-for.

Screenshot 2026-01-02 205204.jpg
Foto: Screenshot / Arena sport

"Dobro je početi godinu pobedom. Nema potrebe pričati o individualnim nastupima, govorimo o timu. Kada sam rekao da idemo na Fajnal-for, to je tim koji želim da vidim. Lako je napustiti tim kada se tim muči, kao što smo mi u decembru. Treba imati hrabrosti i reći da ćeš igrati na Fajnal-foru kada se mučiš. To je naš mentalitet. Znam da ću biti u Atini", rekao je Moneke.

