Posle velike i značajne pobede, Moneke je, u svom prepoznatljivom i duhovitom maniru, prišao turskoj voditeljki Deniz Aksoj i tokom prve reakcije nakon utakmice okrenuo joj leđa, što je izazvalo osmehe i pažnju prisutnih.

Njegov mali šou nije dugo potrajao, jer je ubrzo promenio ton i veoma ozbiljno govorio o trijumfu nad Efesom, osvrnuvši se tom prilikom i na ambicije ekipe u borbi za fajnal-for.

"Dobro je početi godinu pobedom. Nema potrebe pričati o individualnim nastupima, govorimo o timu. Kada sam rekao da idemo na Fajnal-for, to je tim koji želim da vidim. Lako je napustiti tim kada se tim muči, kao što smo mi u decembru. Treba imati hrabrosti i reći da ćeš igrati na Fajnal-foru kada se mučiš. To je naš mentalitet. Znam da ću biti u Atini", rekao je Moneke.