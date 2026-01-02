Slušaj vest

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je ostvarena pobeda u večerašnjoj utakmici Evrolige protiv Efesa bila preko potrebna njegovoj ekipi i dodao da je zadovoljan načinom na koji je njegov tim došao do tog trijumfa.

"Čestitam svom timu, mislim da smo zasluženo pobedili. Od početka je bila sjajna utakmica za nas, naročito odbrambeno. Mislim da nam je ova utakmica bila preko potrebna. Ovo je istorijska pobeda, prvi put smo pobedili Efes u Istanbulu. Veoma je bitno i da je i u gostima, nismo igrali mnogo utakmica na strani ove sezone. Raspored nam je težak. Drago mi je da smo na ovaj način pobedili, treba da nastavimo da radimo isto", naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda je u Istanbulu pobedila Efes 87:65, u utakmici 19. kola Evrolige, i prvi put u istoriji zabeležila trijumf na gostujućem terenu protiv tog turskog kluba.

"Svi su bili uključeni i treba da budemo jako srećni", dodao je trener Crvene zvezde.

Najefikasniji igrač Crvene zvezde na večerašnjoj utakmici bio je bivši košarkaš Efesa Džordan Nvora sa 24 poena.

"Džordan je jedan od najtalentovanijih igrača na svojoj poziciji u Evropi. On igra i sjajnu odbranu. Ljudi su se žalili da ne igra dobru odbranu, mislim da je danas bio na dobrom nivou. Može da poentira na dosta načina. Trebalo mi je vremena da pronađem kako da ga koristim još bolje. Mislim da idemo u dobrom smeru. On je jedan od ključnih igrača za nas i mislim da će imati dobru sezonu ako nastavi ovako", rekao je Obradović.

Crvena zvezda je deveta na tabeli Evrolige sa 11 pobeda i osam poraza.