Jedan od derbija 19. kola Evrolige odigran je u Atini.

I to onaj gradski.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Olimpijakos je kao gost savladao Panatinaikos 87:82 i tako produžio niz nepobedivosti u međusobnim duelima u Evroligi. Olimpijakos je savladao gradskog rivala deseti uzastopni put.

Crveno-beli su upisali 12. pobedu i stigli Panatinaikos na tabeli.

Iako je Saša Vezenkov sa 24 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu, najkorisniji igrač bio je Nikola Milutinov, koji je do 27 indeksnih poena stigao sa deset poena, devet skokova i tri asistencije. Tajler Dorsi je postigao 21 poen.

Kod domaćina Kendrik Nan je postigao 32 poena, a Džedi Osman 13.

