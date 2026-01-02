Crveno-beli su upisali 12. pobedu i stigli Panatinaikos na tabeli
Evroliga
OLIMPIJAKOS VLADA ATINOM: Crveno-beli deseti uzastopni put savladali Panatinaikos Evroligi
Slušaj vest
Jedan od derbija 19. kola Evrolige odigran je u Atini.
I to onaj gradski.
Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Olimpijakos je kao gost savladao Panatinaikos 87:82 i tako produžio niz nepobedivosti u međusobnim duelima u Evroligi. Olimpijakos je savladao gradskog rivala deseti uzastopni put.
Crveno-beli su upisali 12. pobedu i stigli Panatinaikos na tabeli.
Iako je Saša Vezenkov sa 24 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu, najkorisniji igrač bio je Nikola Milutinov, koji je do 27 indeksnih poena stigao sa deset poena, devet skokova i tri asistencije. Tajler Dorsi je postigao 21 poen.
Kod domaćina Kendrik Nan je postigao 32 poena, a Džedi Osman 13.
Reaguj
Komentariši