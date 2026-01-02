Slušaj vest

Jedan od derbija 19. kola Evrolige odigran je u Atini.

I to onaj gradski.

Olimpijakos je kao gost savladao Panatinaikos 87:82 i tako produžio niz nepobedivosti u međusobnim duelima u Evroligi. Olimpijakos je savladao gradskog rivala deseti uzastopni put.

Crveno-beli su upisali 12. pobedu i stigli Panatinaikos na tabeli.

Iako je Saša Vezenkov sa 24 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu, najkorisniji igrač bio je Nikola Milutinov, koji je do 27 indeksnih poena stigao sa deset poena, devet skokova i tri asistencije. Tajler Dorsi je postigao 21 poen.

Kod domaćina Kendrik Nan je postigao 32 poena, a Džedi Osman 13.