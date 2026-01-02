Slušaj vest

Košarkaši Virtusa pobedili su večeras na svom terenu u Bolonji Milano 97:85 (14:27, 33:20, 30:19, 20:19), u utakmici 19. kola Evrolige.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Virtus su predvodili Metju Morgan sa 22 poena i šest asistencija i Derik Olston sa 20 poena. Karim Dželou dodao je 12 poena i pet skokova, Saliju Nijang 11 poena i osam skokova, a Luka Vildosa 10 poena.

U ekipi iz Milana najefikasniji su bili Džoš Nibo sa 15 poena uz pet skokova, Zek Ledej sa 14 poena uz četiri skoka i Devin Buker sa 12 poena uz šest skokova. Srpski košarkaš Marko Gudurić utakmicu je završio sa 11 poena, četiri skoka, četiri asistencije i dve ukradene lopte.

Virtus i Milano imaju po devet pobeda i 10 poraza na 11. i 12. mestu na tabeli.

U sledećem kolu Virtus će u utorak dočekati Žalgiris, a Milano će u Atini igrati protiv Panatinaikosa.

