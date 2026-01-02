ITALIJANSKI DERBI PRIPAO DOMAĆINU: Košarkaši Virtusa pobedili Milano u Evroligi
Košarkaši Virtusa pobedili su večeras na svom terenu u Bolonji Milano 97:85 (14:27, 33:20, 30:19, 20:19), u utakmici 19. kola Evrolige.
Virtus su predvodili Metju Morgan sa 22 poena i šest asistencija i Derik Olston sa 20 poena. Karim Dželou dodao je 12 poena i pet skokova, Saliju Nijang 11 poena i osam skokova, a Luka Vildosa 10 poena.
U ekipi iz Milana najefikasniji su bili Džoš Nibo sa 15 poena uz pet skokova, Zek Ledej sa 14 poena uz četiri skoka i Devin Buker sa 12 poena uz šest skokova. Srpski košarkaš Marko Gudurić utakmicu je završio sa 11 poena, četiri skoka, četiri asistencije i dve ukradene lopte.
Virtus i Milano imaju po devet pobeda i 10 poraza na 11. i 12. mestu na tabeli.
U sledećem kolu Virtus će u utorak dočekati Žalgiris, a Milano će u Atini igrati protiv Panatinaikosa.