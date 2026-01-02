Slušaj vest

Košarkaši Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu Dubai 107:93 (27:24, 17:34, 29:16, 34:19), u utakmici 19. kola Evrolige.

1/17 Vidi galeriju Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Real su predvodili Mario Hezonja sa 20 poena, Fakundo Kampaco sa 17 poena i šest asistencija i Trej Lajls sa 17 poena i četiri skoka. Alberto Abalde dodao je 14 poena, a Gabrijel Dek 12 poena i sedam skokova.

U ekipi Dubaija Dvejn Bejkon postigao je 26 poena, a Mekinli Rajt imao je 14 poena i šest asistencija. Srpski košarkaš Aleksa Avramović utakmicu je završio sa 13 poena, sedam asistencija i tri ukradene lopte, a Filip Petrušev sa 11 poena.

Madridska ekipa je 10. na tabeli sa 11 pobeda i osam poraza, a Dubai je 13. sa devet pobeda i 10 poraza.

U sledećem kolu Real će u utorak igrati u Francuskoj protiv Asvela, a Dubai će kao gost igrati protiv Hapoela.