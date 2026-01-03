Slušaj vest

Prvi čovek crveno-belih iz Pireja, Jorgos Angelopulos, nije krio zadovoljstvo posle velike pobede.

- Pogledajte i vidite. Naravno da nešto govori kada pobedite Panatinaikos. Ovaj Panatinaikos sa ovim budžetom, punom arenom, sa rešenim problemima... Pobeda nad njima na ovaj način u mnogo utakmica zaredom je bitna. Od sada pa nadalje, cilj Olimpijakosa nije da pobedi Panatinaikos deset puta u nizu, već da osvoji trofej - počeo je priču Angelopulos.

Zatim je gazdaOlimpijakosadobio pitanje o Tajriku Džonsu i dolasku centra Partizana ili nekog drugog visokog igrača u Pirej.

- Ne mislim da je sada pravi trenutak za to pitanje, ali pošto ste pomenuli, sve se normalno odvija da bi Olimpijakos uradio nešto neverovatno. Mislim da ćemo imati dobar razvoj događaja. Nemam šta da vam kažem o dolasku visokog igrača. Jedino što bi navijači Olimpijakosa trebalo da znaju jeste da radimo sve što možemo da tim učinimo najboljim - zaključio je Jorgos Angelopulos.

Šta će se desiti sa Tajrikom Džonsom i kakva ga sudbina čeka, saznaćemo uskoro...

