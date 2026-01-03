Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa poraženi su prošle večeri od Olimpijakosa pred svojim navijačima u Evroligi u susretu gde se rival nudio u završnici, ali domaćin to nije uspeo da materijalizuje.

Bio je to čak 10. vezani evroligaški poraz za Panatinaikos u grčkim derbijima što je neverovatno loš učinak.

Nije ovo blistava sezona za Panatinaikos jer je to već sedmi neuspeh za tim Ergina Atamana koji je dobrim delom okrivio svoje igrače za loš ishod. A šta kaže patron Dimitris Janakopulos?

On je pružio punu podršku svojoj ekipi i stavio se na raspolaganje svakom kome se ne dopada način funkcionisanja kluba.

"Svako ko ne veruje našim sportistima i celom osoblju bi trebalo da prestane da se petlja sa nama. Niko od njih nije došao silom. Ergin Ataman je moj izbor i ja ga podržavam. Svako ko ima žalbe na mene, molim vas neka ih i uputi", napisao je Janakopulos na svom Instagramu.

