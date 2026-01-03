Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde demolirali su Efes u Istanbulu rezultatom 87:65 i na taj način stigli do istorijskog prvog trijumfa protiv turske ekipe u gostima.

Efes - KK Crvena zvezda (19. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Ko je propustio ovaj meč - pogledajte najzanimljivije detalje sa susreta u Istanbulu:

Ne propustiteEvroligaPARTIZAN FENJERAŠ EVROLIGE NA POLA SEZONE: Pešić i Lučić poslali crno-bele na dno! Ovo posebno boli navijače kluba
Tajrik Džons i Džabari Parker KK Partizan
EvroligaATRAKTIVNA VODITELJKA OSTALA U ŠOKU ZBOG POTEZA KOŠARKAŠA ZVEZDE! Moneke prišao fatalnoj Turkinji, pa joj okrenuo leđa! Nasmejao sve, pa poslao jaku poruku
Screenshot 2026-01-02 205204.jpg
EvroligaTRENER ZVEZDE JE POSLE POBEDE NAD EFESOM POSEBNO PRIČAO O JEDNOM KOŠARKAŠU: Ovo će navijače turskog kluba još više zaboleti - sad im je "sipao so na ranu"...
Saša Obradović
EvroligaNIKAD LUĐA KONFERENCIJA PABLA LASA! TRENER EFESA GRMEO POSLE PORAZA OD ZVEZDE! Poludeo zbog pitanja novinara, pa krenuo da ga "rešeta" pred svima! VIDEO
Screenshot 2026-01-02 203848.jpg

 BONUS VIDEO:

Džared Batler za pobedu Crvene zvezde protiv Virtusa Izvor: Arena Sport