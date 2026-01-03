Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča koji su odigrali Efes i Crvena zvezda
Evroliga
Istorijsko veče crveno-belih: Zvezda demolirala Efes, a ko je propustio utakmicu - ovo su najzanimljiviji detalji (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde demolirali su Efes u Istanbulu rezultatom 87:65 i na taj način stigli do istorijskog prvog trijumfa protiv turske ekipe u gostima.
Efes - KK Crvena zvezda (19. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Ko je propustio ovaj meč - pogledajte najzanimljivije detalje sa susreta u Istanbulu:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši