Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča Panatinaikos - Olimpijakos
Evroliga
Totalna dominacija Olimpijakosa: Pogledajte kako je klub iz Pireja deseti put zaredom srušio Panatinaikos u Evroligi (VIDEO)
U petak, 2. januara, odigrano je ukupno šest mečeva Evrolige.
Nama najzanimljviji bio je onaj u kom je Crvena zvezda demolirala Efes u Istanbulu, ali daleko od toga da je ovo bilo jedino uzbuđenje.
Efes - KK Crvena zvezda (19. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©
Derbi Grčke ponovo je pripao Olimpijakosu, te je tim iz Pireja po deseti put zaredom savladao Panatinaikos, ovog puta u gostima rezultatom 87:82.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:
