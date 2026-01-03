Bajern je savladao Makabi, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča
Svetislav Pešić probudio Bavarce: Pogledajte kako je Bajern stigao do pobede protiv Makabija (VIDEO)
U petak, 2. januara, odigrano je ukupno šest mečeva Evrolige.
Nama najzanimljviji bio je onaj u kom je Crvena zvezda demolirala Efes u Istanbulu, ali daleko od toga da je ovo bilo jedino uzbuđenje.
Efes - KK Crvena zvezda (19. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©
Svetislav Pešić uspeo je da probudi Bavarce i Bajern iz Minhena je uspeo da savlada Makabi iz Tel Aviva rezultatom 95:71, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:
