Veleobrt i novi veliki preokret u slučaju Tajrika Džonsa! Bar, ako je verovati Izraelcima...

Posle informacije portala "Thrylos24.gr" da će Džons stići u Olimpijakos, dan kasnije je izraelski "Sport5" objavio kako je centar Partizana na korak od Makabija iz Tel Aviva!

Kako prenosi izraelski portal "Sport 5", Džons je već pružio ruku Makabiju jer je zainteresovan da pređe u tim Odeda Kataša i da ceo posao zavisi od Partizana koji je, prema saznanjima iz Grčke, spreman da se odrekne centra za obeštećenje od 300.000 evra.

Jedno je sigurno - saga oko budućnosti Tajrika Džonsa mora biti završena uskoro jer je rok za registaciju novih igrača u Evroligi ponedeljak 5. januar.

Gde će Tajrik Džons nastaviti karijeru, videćemo uskoro...

