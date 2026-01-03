Slušaj vest

Saga oko budućnosti Tajrika Džonsa u Partizanu i dalje traje, ali će konačan rasplet situacije sa centrom crno-belih morati da se sazna uskoro.

Evroligaši imaju rok do 5. januara da registruju nove košarkaše, te će se do tada znati i šta je sa Tajrikom Džonsom.

Tajrik Džons Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Kao zainteresovani klubovi spominju se Olimpijakos i Makabi, a usred haosa oko njegove budućnosti, Džons se oglasio na Instagramu i dodatno dolio ulje na vatru!

Imao je dve sporne objave centar Partizana, a u prvoj je napisao:

- Prvo je bilo: "Treba da ideš". Sada je "Treba da ostaneš".

Tajrik Džons.jpg
Foto: Printscreen / Instagram

Zatim je objavio i fotografiju iz Partizana gde se vidi kako je veoma nezadovoljan.

Tajrik Džons 2.jpg
Foto: Printscreen / Instagram

Nije prošlo puno, a objave su obrisane, ali je Tajrik Džons već napravio novi haos u javnosti.

Šta će se desiti sa njim i Partizanom, videćemo uskoro...

