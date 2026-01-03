Slušaj vest

Košarkaš Fenerbahčea Vejd Boldvin proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) 19. kola Evrolige.

Boldvin je u utakmici protiv Baskonije, u kojoj je njegova ekipa pobedila 108:93, zabeležio 24 poena, sedam asistencija, četiri skoka, blokadu, pet iznuđenih faulova i indeks korisnosti 29, najveći od svih igrača čije su ekipe pobedile u prethodnom kolu.

Američkom beku je ovo ukupno osmo osvojeno priznanje za MVP-a kola Evrolige.

profimedia-1047905863.jpg
Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Veći indeks korisnosti od Boldvina u prethodnom kolu imali su samo bek Panatinaikosa Kendrik Nan, sa 40 indeksnih poena, i košarkaš Pariza Nadir Hifi, sa 30 indeksnih poena, ali zbog poraza svojih ekipa nisu uspeli da osvoje nagradu za najkorisnijeg igrača kola.

Plejmejker Efesa Nik Vajler-Beb je u porazu od Crvene zvezde (65:87) upisao indeks korisnosti 28, dok su bek Crvene zvezde Džordan Nvora, srpski centar u ekipi Olimpijakosa Nikola Milutinov i košarkaš Bajerna Dejvid Mekormak imali po 27 indeksnih poena u prethodnom kolu.

Kurir sport / Beta

Ne propustiteEvroligaZVEZDA EVROLIGE UPUTILA IZVINJENJE RASELU VESTBRUKU: "Promenio sam mišljenje..."
profimedia-1047905863.jpg
KošarkaFENERBAHČE DOVEO STRAŠNO POJAČANJE! Vejd Boldvin je novi košarkaš turskog velikana!
profimedia0764771408.jpg
KošarkaGAZDA TURSKOG VELIKANA NE ŽALI MILIONE! Fener pravi strašan tim za narednu sezonu: Prva meta je iskusni NBA košarkaš!
profimedia0856676662.jpg
KošarkaGDE JE TU PRAVDA, GOSPODO IZ EVROLIGE? Zaleteo se da BIJE SUDIJU - nisu ni pomislili da ga suspenduju, a Teodosića UNAKAZILI
boldvin.jpg

 BONUS VIDEO:

Upaljene baklje na evroligaškom večitom derbiju Izvor: Kurir