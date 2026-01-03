Slušaj vest

Boldvin je u utakmici protiv Baskonije, u kojoj je njegova ekipa pobedila 108:93, zabeležio 24 poena, sedam asistencija, četiri skoka, blokadu, pet iznuđenih faulova i indeks korisnosti 29, najveći od svih igrača čije su ekipe pobedile u prethodnom kolu.

Američkom beku je ovo ukupno osmo osvojeno priznanje za MVP-a kola Evrolige.

Pogledajte njegovu foto galeriju:

Vejd Boldvin Foto: Profimedia

Ne propustiteEvroligaUNIŠTIO BASKONIJU, PA POKUPIO VREDNO PRIZNANJE: Vejd Boldvin MVP 19. kola Evrolige
profimedia-1047905863.jpg
EvroligaZVEZDA EVROLIGE UPUTILA IZVINJENJE RASELU VESTBRUKU: "Promenio sam mišljenje..."
profimedia-1047905863.jpg
KošarkaFENERBAHČE DOVEO STRAŠNO POJAČANJE! Vejd Boldvin je novi košarkaš turskog velikana!
profimedia0764771408.jpg
KošarkaGAZDA TURSKOG VELIKANA NE ŽALI MILIONE! Fener pravi strašan tim za narednu sezonu: Prva meta je iskusni NBA košarkaš!
profimedia0856676662.jpg

Karlik Džouns posle meča Partizan Fenerbahče Izvor: MONDO/Tijana Jevtić