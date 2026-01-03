Košarkaš Fenerbahčea Vejd Boldvin proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) 19. kola Evrolige.
Nagrada za dominantnu partiju protiv Baskonije! Vejd Boldvin je MVP 19. kola Evrolige, a ovo je njegova foto galerija!
Boldvin je u utakmici protiv Baskonije, u kojoj je njegova ekipa pobedila 108:93, zabeležio 24 poena, sedam asistencija, četiri skoka, blokadu, pet iznuđenih faulova i indeks korisnosti 29, najveći od svih igrača čije su ekipe pobedile u prethodnom kolu.
Američkom beku je ovo ukupno osmo osvojeno priznanje za MVP-a kola Evrolige.
