Dosadašnji košarkaš AEK-a iz Atine Kris Silva novi je igrač Fenerbahčea, saopštio je danas turski klub.
SADA JE ZVANIČNO, GROBARI SE UZALUD PONADALI... Bivši NBA igrač koji je bio na meti Partizana potpisao za Fenerbahče! Turci predstavili moćno pojačanje
Silva (29) je sa Fenerbahčeom potpisao jednogodišnji ugovor, sa opcijom produžetka na dodatnih godinu dana.
Gabonski centar je u FIBA Ligi šampiona ove sezone u proseku beležio 14,8 poena, osam skokova, 1,8 asistencija, 1,6 ukradenih lopti i jednu blokadu za ekipu AEK-a.
On je pre dolaska u AEK igrao u Izraelu i Portoriku, dok je u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) nastupao za Majami, Sakramento, Minesotu i Dalas.
Fenerbahče je aktuelni šampion Evrolige, na čijoj tabeli zauzima treće mesto sa 12 pobeda i šest poraza.
Podsetimo, Silva se nalazio na meti i Partizana i Barselone. Ipak, Gabonac je na kraju odlučio da odbije ponude iz Beograda i Barselone i karijeru nastavi u Fenerbahčeu,
