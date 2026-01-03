Slušaj vest

Silva (29) je sa Fenerbahčeom potpisao jednogodišnji ugovor, sa opcijom produžetka na dodatnih godinu dana.

Gabonski centar je u FIBA Ligi šampiona ove sezone u proseku beležio 14,8 poena, osam skokova, 1,8 asistencija, 1,6 ukradenih lopti i jednu blokadu za ekipu AEK-a.

On je pre dolaska u AEK igrao u Izraelu i Portoriku, dok je u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) nastupao za Majami, Sakramento, Minesotu i Dalas.

Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Fenerbahče je aktuelni šampion Evrolige, na čijoj tabeli zauzima treće mesto sa 12 pobeda i šest poraza.

Podsetimo, Silva se nalazio na meti i Partizana i Barselone. Ipak, Gabonac je na kraju odlučio da odbije ponude iz Beograda i Barselone i karijeru nastavi u Fenerbahčeu,

Ne propustiteEvroligaŠOK ZA CRNO-BELE! PARTIZAN NACILJAO ZAMENU ZA TAJRIKA, ALI OD TOG POSLA NEMA NIŠTA! NBA pojačanje ne dolazi u Beograd, Fener ga je "ukrao"!
KK Partizan
EvroligaPARTIZAN VEĆ PRONAŠAO ZAMENU ZA TAJRIKA DŽONSA?! Nastupao je u NBA ligi, iskusni srpski stručnjak ga odlično poznaje!
Kris Silva
EvroligaPOJAČANJE U NAJAVI! Stiže moćni Zek za evroligaški pohod?
MACCABI-ZVEZDA_039.jpg
KošarkaSCENA KOJA JE RAZNEŽILA SVE: Igraču Majamija klub priredio iznenađenje a onda je on briznuo u plač (VIDEO)
screenshot-7.jpg

Karlik Džouns posle meča Partizan Fenerbahče Izvor: MONDO/Tijana Jevtić