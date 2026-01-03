Slušaj vest

Proslavljeni košarkaš bio je ključna figura u velikom trijumfu crveno-belih nad Panatinaikosom u okviru Evrolige, rezultatom 87:82.

Moris je otkrio da ga Vezenkov podseća na Nikolu Jokića.

"Saša me mnogo podseća na Nikolu Jokića, na neki način", kazao je Moris i dodao:

"Njegov osećaj blizu koša i inteligencija, zna kako da igra".

Potom je hvalio i srpskog košarkaša Nikolu Milutinova.

"Nikola je baš veliki. Imao je neka sjajna dodavanja koja su mu kasnije otvorila vrata za bitne šuteve u završnici".