Košarkaš Olimpijakosa Monte Moris nije štedeo pohvale na račun Saše Vezenkova.
Evroliga
"PODSEĆA ME NA NIKOLU JOKIĆA..." Košarkaš Olimpijakosa oduševio rečima o Vezenkovu - upoređivao ga sa Džokerom, pa prešao na Milutinova!
Proslavljeni košarkaš bio je ključna figura u velikom trijumfu crveno-belih nad Panatinaikosom u okviru Evrolige, rezultatom 87:82.
Moris je otkrio da ga Vezenkov podseća na Nikolu Jokića.
"Saša me mnogo podseća na Nikolu Jokića, na neki način", kazao je Moris i dodao:
"Njegov osećaj blizu koša i inteligencija, zna kako da igra".
Saša Vezenkov - MVP 5. kola Evrolige Foto: Stefanos Kyriazis / AFP / Profimedia, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, EPA/Filip Singer
Potom je hvalio i srpskog košarkaša Nikolu Milutinova.
"Nikola je baš veliki. Imao je neka sjajna dodavanja koja su mu kasnije otvorila vrata za bitne šuteve u završnici".
