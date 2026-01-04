Slušaj vest

Dobili smo odgovor na pitanje ko ima više gledalaca u Evroligi Zvezda ili Partizan.

Tim sa Malog Kalemegdana prosečno prati 18.762 navijača u Areni, dok ekipa iz Humske ima podršku 18.739 gledalaca. Dakle, Zvezda ima 23 navijača više.

TOP 5 1. Crvena zvezda 18.762 2. Partizan 18.739 3. Panatinaikos 18.579 4. Žalgiris 14.816 5. Valensija 12.289

Praktično jedini ozbiljan konkurent srpskim timova je Panatinaikos (18.579). Onda sledi veliki jaz jer četvrti Žalgiris ima - 14.816...

Fenjer, očekivano, pripada Makabiju, tek nedavno se vratio u matičnu dvoranu (2.225), dok su posete ispod svakog nivoa na mečevima - Barselone (5.697) i Virtusa (6.544).

Videćemo da li će se ovo "malo" preneti i na tabelu obzirom da srpski timovi i ne stoje kako smo očekivali.

Posebno se to odnosi na Partizan koji je na začelju tabele sa skorom 6-13. Crvena zvezda je na skoru 11-8 i to je stavlja na 9. mesto elitnog takmičenja.