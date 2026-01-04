Slušaj vest

Kako navodi grčka Gazeta, pozivajući se na izvore iz Izraela, američki centar je postigao potpuni dogovor sa velikanom iz Tel Aviva, čime višednevna transfer-saga ulazi u završnu fazu. Tema je posebno privukla pažnju grčke javnosti, s obzirom na to da se prethodnih nedelja kao najozbiljniji kandidat pominjao Olimpijakos.

Prema istim informacijama, posao bi trebalo da bude ozvaničen u naredna 24 sata, jer je ponedeljak, 5. januar, poslednji dan za registraciju igrača u Evroligi.

Tajrik Džons Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Izraelski izvori ističu da je Tajrik Džons već dogovorio lične uslove sa Makabijem, iako su interesovanje za njega pokazali i Olimpijakos, kao i klub iz Dubaija.

Dodatno ulje na vatru dolio je i sam igrač, koji je sa društvenih mreža uklonio fotografije u dresu Partizana, a potom objavio poruku na Instagramu: „Prvo od mene traže da idem, pa sada traže da ostanem“.

Iako se našao u sastavu crno-belih za duel protiv Borca iz Čačka, Džons nije dobio minute na parketu, što se može protumačiti kao jasan signal da u klubu više ne računaju ozbiljno na njegove usluge.

Ne propustiteEvroligaTAJRIK DŽONS PONOVO NAPRAVIO HAOS! Dva puta se oglasio na društvenim mrežama, pa OBRISAO SPORNE OBJAVE! Šta se dešava sa centrom Partizana?! (FOTO)
Tajrik Džons
EvroligaVELEOBRT U SLUČAJU TAJRIKA DŽONSA?! Ko je ovo mogao da očekuje?!
Tajrik Džons KK Partizan
EvroligaTAJRIK DŽONS I OLIMPIJAKOS - OGLASIO SE GAZDA KLUBA IZ PIREJA! Saga oko centra Partizana se nastavlja: "Pošto ste to pomenuli..."
Tajrik Džons KK Partizan
EvroligaPOTEZ TAJRIKA DŽONSA KOJI GOVORI - SADA JE STVARNO KRAJ! Da li ovo znači zvaničan rastanak sa Partizanom?!
Željko Obradović i Tajrik Džons

Penjaroja o Tajriku Džounsu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić