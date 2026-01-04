SAGA OKO TAJRIKA JE GOTOVA! Džons definitivno odlazi iz Partizana: Iznenadićete se kada vidite gde nastavlja karijeru, isplivali su svi detalji!
Kako navodi grčka Gazeta, pozivajući se na izvore iz Izraela, američki centar je postigao potpuni dogovor sa velikanom iz Tel Aviva, čime višednevna transfer-saga ulazi u završnu fazu. Tema je posebno privukla pažnju grčke javnosti, s obzirom na to da se prethodnih nedelja kao najozbiljniji kandidat pominjao Olimpijakos.
Prema istim informacijama, posao bi trebalo da bude ozvaničen u naredna 24 sata, jer je ponedeljak, 5. januar, poslednji dan za registraciju igrača u Evroligi.
Izraelski izvori ističu da je Tajrik Džons već dogovorio lične uslove sa Makabijem, iako su interesovanje za njega pokazali i Olimpijakos, kao i klub iz Dubaija.
Dodatno ulje na vatru dolio je i sam igrač, koji je sa društvenih mreža uklonio fotografije u dresu Partizana, a potom objavio poruku na Instagramu: „Prvo od mene traže da idem, pa sada traže da ostanem“.
Iako se našao u sastavu crno-belih za duel protiv Borca iz Čačka, Džons nije dobio minute na parketu, što se može protumačiti kao jasan signal da u klubu više ne računaju ozbiljno na njegove usluge.