Kako navodi grčka Gazeta, pozivajući se na izvore iz Izraela, američki centar je postigao potpuni dogovor sa velikanom iz Tel Aviva, čime višednevna transfer-saga ulazi u završnu fazu. Tema je posebno privukla pažnju grčke javnosti, s obzirom na to da se prethodnih nedelja kao najozbiljniji kandidat pominjao Olimpijakos.

Prema istim informacijama, posao bi trebalo da bude ozvaničen u naredna 24 sata, jer je ponedeljak, 5. januar, poslednji dan za registraciju igrača u Evroligi.

Izraelski izvori ističu da je Tajrik Džons već dogovorio lične uslove sa Makabijem, iako su interesovanje za njega pokazali i Olimpijakos, kao i klub iz Dubaija.

Dodatno ulje na vatru dolio je i sam igrač, koji je sa društvenih mreža uklonio fotografije u dresu Partizana, a potom objavio poruku na Instagramu: „Prvo od mene traže da idem, pa sada traže da ostanem“.

Iako se našao u sastavu crno-belih za duel protiv Borca iz Čačka, Džons nije dobio minute na parketu, što se može protumačiti kao jasan signal da u klubu više ne računaju ozbiljno na njegove usluge.