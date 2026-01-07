Slušaj vest

Najavio je Ognjen Dobrić da bi mogao da se vrati na utakmici protiv Efesa koja je odigrana 2. januara, ali je Crvena zvezda u Istanbulu stigla do pobede i bez svog kapitena.

Protiv Valensije se vratio na parket posle osam mečeva koje je propustio. Rezultat nije bio prema očekivanjima, ali ambicije su i dalje velike.

Čovek koji igra devetu evroligašku sezonu, a osmu u crveno-belom dresu veruje da klub sa aktuelnim sastavom može da napravi nešto veliko, a o tome je govorio za Kurir.

"Sezona je stvarno dobra. Okej, početak nije bio najsjajniji, imali smo neke poraze, pa smo onda imali niz pobeda sa Sašom, sa promenom trenera. Neka nova energija se osetila. Doživeli smo mali pad, ali to je sve normalno, ne možemo da pobeđujemo sve utakmice. To je normalno u košarci, ali ova ekipa stvarno ima kvalitet i mislim da može daleko da dogura u ovoj sezoni. Samo da nas zdravlje posluži i biće to sve okej", rekao je Dobrić za Kurir.

Situacija u Evroligi je komplikovana ove sezone. Zvezda je posle 20. kola ostvarila učinak od 11 pobeda i devet poraza i nalazi se na sredini tabele. Tri pobede je dele od prvog mesta, ali u isto vreme i dva poraza je dele od pada na 13. poziciju.

1/14 Vidi galeriju Ognjen Dobrić u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport, STARSPORT / Shutterstock Editorial /Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Željko Drčelić, predsednik kluba sa Malog Kalemegdana, rekao je na godišnjoj konferenciji da će na kraju sezone biti zadovoljan samo plasmanom na Fajnal for.

"Mislim da to nije bilo šaljivo, mislim da veruje u nas i da zna šta ova ekipa ima i kakav kvalitet posedujemo. Ja mu verujem i verujem ovoj ekipi i mislim da stvarno možemo to da uradimo, ali ajmo korak po korak. Daleko je još to, moramo da pobeđujemo utakmice, pre svega, na strani i da dobijamo u Beogradu sve i onda će biti lako".

Puno je bilo problema sa povredama ove sezone, a određeni broj igrača je i dalje odsutan.

Pojedinci su se oporavili, Džoel Bolomboj se nedavno vratio u Beograd i očekuje se da se u narednom periodu pridruži, a Saša Obradović osim na njega, ne može da računa ni na Hasijela Rivera, Tajsona Kartera i Ajzeu Kenana.

"To su, da kažem, slatke muke. Bolje da imamo što više kvalitetnih igrača koji mogu da pomognu ekipi nego da smo povređeni. Saši će biti malo teže da izabere i da ubaci u ritam i nađe svakom ulogu, ali to su njegove slatke muke i znam da će se dobro snaći u tome".

Vredan rad ne prestaje ni za vreme praznika, košarkaši nemaju previše vremena za odmor, i retki su trenuci za opuštanje.

"To je uglavnom uz porodicu, ne volim neka javna okupljanja. Najviše volim da budem uz ženu i dete. To je nekako najlepše, u toplini doma".

Nije mogao kapiten crveno-belih da izdvoji omiljeni poklon koji je dobio za Novu godinu ili Božić, a otkrio je da više voli da se nađe u ulozi Deda mraza nego da on bude taj koji prima darove.

"Uf! To je baš teško... bilo je svakakvih poklona, ne mogu ni da se setim svih. Uvek više volim da podelim poklon, nego da dobijem", rekao je Ognjen Dobrić.

Bonus video: