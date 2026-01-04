Slušaj vest

Posle briljantnog izdanja u velikom evroligaškom derbiju protiv Panatinaikosa, centar Olimpijakosa Nikola Milutinov zaradio je povredu koja će ga sprečiti da nastupi na današnjem susretu sa Arisom u okviru grčkog prvenstva.

Pregledima je utvrđeno da je srpski reprezentativac nakon duela sa „zelenima“ zadobio hematom u suprapatelarnoj regiji, odnosno krvni podliv iznad čašice levog kolena, pa je stručni štab doneo odluku da bude pošteđen obaveza u domaćem šampionatu.

Iz Olimpijakosa je saopšteno da je do povrede došlo usled direktnog sudara sa jednim od igrača Panatinaikosa, te da Milutinov neće biti na raspolaganju Jorgosu Barcokasu za utakmicu 13. kola protiv Arisa.

Za sada nema informacija da li će ovaj problem udaljiti Milutinova i sa parketa u Evroligi, gde Olimpijakos očekuje duplo kolo.