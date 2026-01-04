Slušaj vest

Tajrik Džons više se ne nalazi na evroligaškom spisku crno-belih, čime je faktički okončana njegova epizoda u beogradskom klubu.

Brisanjem iz evroligaške registracije, Džons je stekao mogućnost da bez administrativnih prepreka promeni sredinu. Time je postalo jasno da u Partizanu na njega više ne računaju za nastavak sezone u Evroligi, iako formalno još uvek nije saopšten svaki detalj razlaza.

Naredna stanica u karijeri Tajrika biće Pirej. Olimpijakos je označen kao najrealnija opcija i klub sa kojim je Džons najbliži dogovoru, pa se njegov povratak na evroligaške parkete očekuje upravo u crveno-belom dresu grčkog velikana.

Kako Kurir saznaje Olimpijakos je pristao da plati obeštećenje Partizanu za Tajrika Džonsa.

U pitanju je cifra od 550.000 dolara.