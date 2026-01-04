Slušaj vest

Košarkaši Valensije u sjajnom raspoloženju dočekuju duel protiv Crvene zvezde koji je na programu u utorak u "Pioniru".

Valensija - Crvena zvezda Foto: Valencia basket (Miguel Ángel Polo)

Lider dosadašnjeg toka evroligaške sezone je vezao treću uzastopnu pobedu u ACB ligi pošto su u 13. kolu ubedljivo savladali  Manresu  sa 103:76 na svom terenu.

Tim Pedra Martineza je tako već osmi put ove sezone upisao "stotku" u svim takmičenjima.

Već posle 56 poena u prvom poluvremenu bilo je manje-više jasno da će to biti susret koji će pripasti domaćinu. Kada igraju na veliki broj poena jako ih je teško kontrolisati, a nije se moglo očekivati da tim poput Manrese koji je sakupio pet pobeda u dosadašnjem toku ACB lige parira do kraja.

Ispalila je Valensija 27 trojki, ali procenti nisu bili toliko impresivni pošto su ubacili devet (33.3).

Haime Pradilja je ubacio 21 poen, 13 je imao Omari Mur.

