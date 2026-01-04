Slušaj vest

Košarkaši Valensije u sjajnom raspoloženju dočekuju duel protiv Crvene zvezde koji je na programu u utorak u "Pioniru".

Lider dosadašnjeg toka evroligaške sezone je vezao treću uzastopnu pobedu u ACB ligi pošto su u 13. kolu ubedljivo savladali Manresu sa 103:76 na svom terenu.

Tim Pedra Martineza je tako već osmi put ove sezone upisao "stotku" u svim takmičenjima.

Već posle 56 poena u prvom poluvremenu bilo je manje-više jasno da će to biti susret koji će pripasti domaćinu. Kada igraju na veliki broj poena jako ih je teško kontrolisati, a nije se moglo očekivati da tim poput Manrese koji je sakupio pet pobeda u dosadašnjem toku ACB lige parira do kraja.

Ispalila je Valensija 27 trojki, ali procenti nisu bili toliko impresivni pošto su ubacili devet (33.3).