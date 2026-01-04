VALENSIJA SILNA PRED ZVEZDU: Rival crveno-belih demonstrirao silu pred dolazak u Beograd!
Košarkaši Valensije u sjajnom raspoloženju dočekuju duel protiv Crvene zvezde koji je na programu u utorak u "Pioniru".
Lider dosadašnjeg toka evroligaške sezone je vezao treću uzastopnu pobedu u ACB ligi pošto su u 13. kolu ubedljivo savladali Manresu sa 103:76 na svom terenu.
Tim Pedra Martineza je tako već osmi put ove sezone upisao "stotku" u svim takmičenjima.
Već posle 56 poena u prvom poluvremenu bilo je manje-više jasno da će to biti susret koji će pripasti domaćinu. Kada igraju na veliki broj poena jako ih je teško kontrolisati, a nije se moglo očekivati da tim poput Manrese koji je sakupio pet pobeda u dosadašnjem toku ACB lige parira do kraja.
Ispalila je Valensija 27 trojki, ali procenti nisu bili toliko impresivni pošto su ubacili devet (33.3).
Haime Pradilja je ubacio 21 poen, 13 je imao Omari Mur.