GOTOVO JE! TAJRIK DŽONS I ZVANIČNO MEĐU CRVENO-BELIMA! Dosadašnji centar Partizana predstavljen u novom klubu!
Dosadašnji košarkaš Partizana Tajrik Džons karijeru će nastaviti u Olimpijakosu, potvrdio je danas taj grčki klub. Džons je, kako se navodi, sa Olimpijakosom potpisao ugovor do kraja sezone 2027/28.
Partizan je ranije danas saopštio da će crno-belima pripasti odgovarajuća novčana kompenzacija na ime obeštećenja.
Džons je bio jedan od igrača koji je izgubio naklonost navijača Partizana nakon odlaska trenera Željka Obradovića.
Američki košarkaš, koji je u Partizan stigao 2024. godine, ove sezone je nastupio u 16 utakmica Evrolige i u proseku je beležio 10,8 poena i 6,1 skok.
Partizan se oprostio od Tajrika
Partizan je u jutarnjim časovima objavio saopštenje u kom je potvrdio da je došlo do rastanka sa Tajrikom Džonsom, kontroverznim košarkašem srpskog kluba.
- Tajrik Džons više neće nositi dres KK Partizan. Nakon sinoć postignutog sporazuma, igrač će dobiti priliku da karijeru nastavi u drugom klubu, dok će crno-belima pripasti odgovarajuća novčana kompenzacija na ime obeštećenja - stoji u saopštenju kluba i dodaje se:
- KK Partizan želi Tajriku sreću u nastavku karijere i okreće se ka drugim rešenjima na košarkaškom tržištu.