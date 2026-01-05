Slušaj vest

Dosadašnji košarkaš Partizana Tajrik Džons karijeru će nastaviti u Olimpijakosu, potvrdio je danas taj grčki klub. Džons je, kako se navodi, sa Olimpijakosom potpisao ugovor do kraja sezone 2027/28.

Partizan je ranije danas saopštio da će crno-belima pripasti odgovarajuća novčana kompenzacija na ime obeštećenja.

Džons je bio jedan od igrača koji je izgubio naklonost navijača Partizana nakon odlaska trenera Željka Obradovića.

Američki košarkaš, koji je u Partizan stigao 2024. godine, ove sezone je nastupio u 16 utakmica Evrolige i u proseku je beležio 10,8 poena i 6,1 skok.

1/9 Vidi galeriju Tajrik Džons Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Partizan se oprostio od Tajrika

Partizan je u jutarnjim časovima objavio saopštenje u kom je potvrdio da je došlo do rastanka sa Tajrikom Džonsom, kontroverznim košarkašem srpskog kluba.

- Tajrik Džons više neće nositi dres KK Partizan. Nakon sinoć postignutog sporazuma, igrač će dobiti priliku da karijeru nastavi u drugom klubu, dok će crno-belima pripasti odgovarajuća novčana kompenzacija na ime obeštećenja - stoji u saopštenju kluba i dodaje se:

- KK Partizan želi Tajriku sreću u nastavku karijere i okreće se ka drugim rešenjima na košarkaškom tržištu.