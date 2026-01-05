Slušaj vest

Dosadašnji košarkaš Partizana Tajrik Džons karijeru će nastaviti u Olimpijakosu, potvrdio je danas grčki klub.

O njegovom odlasku pričao je trener crno-belih Đoan Penjaroja.

- Mislim da je očigledno. Tajrik je veliki igrač. Našli smo najbolju opciju za sve, posebno za klub. U ovom momentu, mislim da nije bilo moguće da Tajrik Džons bude u Partizanu. Njegov um nije bio u Partizanu, a nama su potrebni igrači koji su tu 100 odsto. Mislim da je to bila najbolja opcija za obe strane - rekao je Penjaroja i potom dodao:

- Sada klub traži bolju opciju da nam pomogne. Jasno je da tražite, posebno za visoke igrače nije povoljno. Sigruni smo da će klub naći dobru opciju.

Govorio je Penjaroja i o Parkeru.

- Džabari je košarkaš Partizana. On igra dobro, trenira dobro. On se ne razlikuje od ostalih.

Crno-beli će morati da angažuju novog centra.

- Džekiri u ovom momentu je igrač CSKA, ali nije igrač Partizana. Klub radi naporno da nađe dobru opciju. Kada se pojavi dobra opcija, siguran sam da će klub učiniti napor da zameni Tajrika.

Košarkaše Partizana očekuje start duplog evroligaškog kola. Crno-beli najpre gostuju Monaku u okviru 20. runde elitnog takmičenja, a potom ih čeka novo teško gostovanje u Barseloni.