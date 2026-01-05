Slušaj vest

Košarkaši Partizana gostovaće sutra Monaku, u utakmici 20. kola Evrolige, dok ih u petak čeka gostovanje Barseloni u okviru 21. runde ovog takmičenja.

Pred sutrašnju utakmicu novinarima se obratio kapiten crno-belih Vanja Marinković.

- Duplo kolo dolazi u ne tako sjajnom trenutku za nas. Takav je raspored. Idemo iz meča u meč. Mislim da je poslednji bio bolji nego i protiv Makabija, i Virtusa, i Žalgirisa. To je neki put kojim moramo da idemo. Nadam se da će ići nabolje i moraće nabolje. Imaćemo dva teška meča, protiv Monaka i protiv Barselone. Daćemo sve od sebe i probaćemo da ostvarimo minimum jednu pobedu - rekao je Marinković.

Vanja Marinković Foto: Starsport

O odlasku Tajrika Džonsa nije želeo da priča, odmah je preskočio pitanje.

- Sledeće pitanje - kazao je kapiten Partizana.

Pričao je Vanja o odnosu sa novim trenerom.

- On je došao pred Makabi, a za Valensiju smo imali malo više vremena da se spremimo i da se svi igrači upoznaju sa njegovim sistemom, da znamo šta treba da igramo, kako i na koji način. Iako nismo dobili taj meč u Valensiji, mislim da je izgled ekipe bio bar malo bolji nego protiv Makabija - zaključio je Marinković.

Vanja Marinković na treningu pred Partizan Bajern Izvor: MONDO