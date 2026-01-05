Slušaj vest

Kao što smo jutros najavili, Tonje Džekiri je potpisao ugovor sa Partizanom. Sada je stigla zvanična potvrda i od kluba.

Nakon odlaska Tajrika Džonsa, crno-beli su ekspresno reagovali i angažovali novog centra.

- Doskorašnji centar bratskog CSKA iz Moskve Tonje Džekiri, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet. Nekadašnji igrač Fenerbahčea, Uniksa, Asvela, Baskonije, Gazijantepa, Ostendea i Bandirme, priključiće se uskoro crno-belom timu i zadužiti dres sa brojem 23.

Dvestatrinaest centimetara visoki Džekiri, rođen je 23. jula 1994. godine. U dosadašnjoj karijeri, osvajao je trofeje u VTB ligi i Belgiji.

Tonje, dobro došao u Partizan - stoji u saopštenju Partizana.

Odlazak Tajrika

Dosadašnji košarkaš Partizana Tajrik Džons karijeru će nastaviti u Olimpijakosu. Džons je, kako se navodi, sa Olimpijakosom potpisao ugovor do kraja sezone 2027/28.

Partizan je ranije danas saopštio da će crno-belima pripasti odgovarajuća novčana kompenzacija na ime obeštećenja.

Džons je bio jedan od igrača koji je izgubio naklonost navijača Partizana nakon odlaska trenera Željka Obradovića.

Američki košarkaš, koji je u Partizan stigao 2024. godine, ove sezone je nastupio u 16 utakmica Evrolige i u proseku je beležio 10,8 poena i 6,1 skok.