Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je danas u Beogradu da je pred njegovom ekipom teška sedmica zbog tri gostovanja i najavio da za utakmice protiv Monaka i Barselone u Evroligi ne može da računa na Dvejna Vašingtona.

"Imamo tešku nedelju pred nama, posebno zbog tri meča u gostima. Prva utakmica je protiv Monaka, posle toga Barselona, pa opet ABA liga. Monako je prošle godine bio fajnal-for ekipa. Imaju veoma važne igrače u ovom takmičenju, velike igrače - Majk Džejms, Mirotić, Okobo, Dijalo. To je velika ekipa sa sjajnim trenerom i ogromnim iskustvom", rekao je Penjaroja, prenosi Mocartsport.

Košarkaši Partizana gostovaće sutra Monaku, u utakmici 20. kola Evrolige, dok ih u petak čeka gostovanje Barseloni u okviru 21. runde ovog takmičenja.

"Teška utakmica nas čeka, ali u ovom trenutku moramo da nastavimo da razmišljamo o nama, o našim stvarima, o našim novim ulogama, da gradimo, tačnije da pokušamo da izgradimo tim. Imali smo promene u ekipi i sada je trenutak da budemo mirni i da treniramo. Kao trener, srećan sam jer je mentalitet igrača veoma dobar", rekao je Penjaroja.

Crno-beli su vezali četiri poraza u Evroligi i poslednji su na tabeli sa skorom 6/13.

Trener Partizana je, ipak, istakao da je najvažnije da je njegova ekipa napredovala u poslednjoj utakmici protiv Valensije.

"Takmičili smo se veoma dobro 35 minuta. Ideja je da se poboljšavamo korak po korak, trening po trening, dan po dan", rekao je Penjaroja.

On je kazao i da Dvejn Vašington ne putuje sa ekipom.

"Dvejn je bolestan i nije igrao prethodnu utakmicu, danas ne putuje u Monako, a Tajrik (Džons) je napustio klub. Ali nije važno. Vraćamo se uz pomoć Alekseja Pokuševskog i Šejka Miltona... Sutra želimo da se nadmećemo protiv jedne od najvažnijih ekipa u Evroligi. Ako budemo konkurentni svih 40 minuta, naravno da imamo šansu da pobedimo. Ali najvažnije za nas je da nastavimo da radimo", dodao je Penjaroja.

Partizan je ranije danas potvrdio da Tajrik Džons nije više igrač crno-belih, a nešto kasnije je Olimpijakos objavio da je američki košarkaš potpisao ugovor sa tim klubom.

"Tajrik veliki igrač u Evroligi, ali smatram da je klub pronašao najbolju opciju za obe strane, posebno za klub. U ovom trenutku mislim da je nemoguće bilo da Tajrik nastavi u Partizanu, atmosfera i njegov um su već bili van Partizana... Mislim da je ovo najbolja opcija za obe strane", rekao je Penjaroja.

"Sada klub traži bolju opciju da nam pomogne, ali je jasno da tržište, posebno kada su u pitanju visoki igrači, nije lako. Ipak, siguran sam da će klub pronaći dobro rešenje za nas", dodao je on.