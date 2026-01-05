Utakmica 20. kola Evrolige na programu je 6. januara, od 19.30 časova, u "Salle Gaston Medecin".
Evroliga
ALEKSEJ POKUŠEVSKI PRED MONAKO: "Verujem da možemo da odigramo dobro, u odnosu na neke prethodne utakmice"
Crno-beli u utorak započinju novo duplo kolo Evrolige gostovanjem u Kneževini, gde će odmeriti snage sa ekipom Monaka. Parni valjak u ovaj duel ulazi nakon poraza od Valensije na gostovanju (86:73), dok je Monako u prethodnom kolu savladao Barselonu rezultatom 74:90.
Biće to drugi ovosezonski susret dva tima, nakon što je Partizan u prvom duelu, na domaćem terenu, upisao pobedu rezultatom 78:76.
Svoja očekivanja pred duel izneo je i Aleksej Pokuševski.
“Mislim da nas očekuju jako teške utakmice u gostima, tako da će biti vrlo važno da igramo stabilno kao što smo igrali veći deo meča protiv Valensije. Verujem da možemo da odigramo dobro, u odnosu na neke prethodne utakmice.”
