Španac glavni arbitar u Monaku.
Evroliga
CRNO-BELI SU OVE SEZONE OBA PUTA IZGUBILI KADA JE ON SUDIO! Hoće li sada biti "treća sreća"? Evo ko deli pravdu na meču Monako - Partizan
Slušaj vest
Crno-beli su prvi deo ligaškog takmičenja u elitnom evropskom takmičenju završili na poslednjem mestu na tabeli sa skorom 6-13, dok je Monako četvrti i ima učinak 12-7.
Pre odlaska u Monte Karlo Partizan je napustio američki centar Tajrik Džons, a klub kao njegova zamena došao NIgerijac Tonje Džekiri.
KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT
Vidi galeriju
Evroliga je odredila sudije za utakmicu Monako - Partizan, a uloga glavnog arbitra poverena je Špancu Huanu Karlosu Garsiji kome će pmagati Letonac Olegs Latiševs i Nemac Stiv Bitner.
Garsija je ove sezone dva puta sudio Partizanu, a crno-beli u oba navrata izgubili. Najpre od Hapoel Tel Aviva u Bugarskoj, a onda i od Virtusa u "Beogradskoj areni".
Kurir sport / Sportske.net
Reaguj
Komentariši