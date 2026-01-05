Slušaj vest

Košarkaši Partizana u utorak od 19.30 sati gostuju ekipi Monaka u meču 20. kola Evrolige.

Crno-beli su prvi deo ligaškog takmičenja u elitnom evropskom takmičenju završili na poslednjem mestu na tabeli sa skorom 6-13, dok je Monako četvrti i ima učinak 12-7.

Pre odlaska u Monte Karlo Partizan je napustio američki centar Tajrik Džons, a klub kao njegova zamena došao NIgerijac Tonje Džekiri.

1/22 Vidi galeriju KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Evroliga je odredila sudije za utakmicu Monako - Partizan, a uloga glavnog arbitra poverena je Špancu Huanu Karlosu Garsiji kome će pmagati Letonac Olegs Latiševs i Nemac Stiv Bitner.

Garsija je ove sezone dva puta sudio Partizanu, a crno-beli u oba navrata izgubili. Najpre od Hapoel Tel Aviva u Bugarskoj, a onda i od Virtusa u "Beogradskoj areni".

Kurir sport / Sportske.net