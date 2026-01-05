Slušaj vest

Košarkaši Partizana u utorak od 19.30 sati gostuju ekipi Monaka u meču 20. kola Evrolige.

Crno-beli su prvi deo ligaškog takmičenja u elitnom evropskom takmičenju završili na poslednjem mestu na tabeli sa skorom 6-13, dok je Monako četvrti i ima učinak 12-7.

Pre odlaska u Monte Karlo Partizan je napustio američki centar Tajrik Džons, a klub kao njegova zamena došao NIgerijac Tonje Džekiri.

KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Evroliga je odredila sudije za utakmicu Monako - Partizan, a uloga glavnog arbitra poverena je Špancu Huanu Karlosu Garsiji kome će pmagati Letonac Olegs Latiševs i Nemac Stiv Bitner.

Garsija je ove sezone dva puta sudio Partizanu, a crno-beli u oba navrata izgubili. Najpre od Hapoel Tel Aviva u Bugarskoj, a onda i od Virtusa u "Beogradskoj areni".

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteEvroligaALEKSEJ POKUŠEVSKI PRED MONAKO: "Verujem da možemo da odigramo dobro, u odnosu na neke prethodne utakmice"
profimedia-0956612286.jpg
EvroligaTRENER PARTIZANA POTVRDIO UŽASNE VESTI! Jedan od najboljih košarkaša crno-belih ne igra protiv Monaka, ali evo koji igrači se vraćaju u tim!
Đoan Penjaroja
Evroliga"SLEDEĆE PITANJE..." Kapiten Partizana nije želeo da priča o odlasku Tajrika! Odbio da odgovori na pitanje, samo je ovo imao da kaže...
profimedia-0946195087.jpg
EvroligaPOTVRĐENO PISANJE KURIRA! PARTIZAN IMA NOVOG KOŠARKAŠA! Stigla je zamena za Tajrika, crno-beli se pohvalili brutalnim pojačanjem!
profimedia-1045765859.jpg

Penjaroja o Tajriku Džounsu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić