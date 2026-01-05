Slušaj vest

Partizan i Olipijakos su sklopili dogovor da Tajrik Džons ne igra u "Pioniru" u duelu Evrolige.

U slučaju da se kasnije tokom sezone opet sastanu, Džons će imati pravo da igra protiv crno-belih.

Ovoga puta je odlučeno da se izbegnu tenzije, jer osećanja navijača Partizana prema Džonsu nisu baš prijatna, piše grčki "Sport24".

Olimpijakos je Partizanu platio tačno 500.000 evra, dok je igrač potpisao dvogodišnji ugovor vredan 3.000.000 evra.

Džons je prosečno beležio 10,5 poena, 6,1 skok i 2,1 asistenciju na 17 nastupa u Evroligi ove sezone.

Tajrik Džons u dresu Partizana

