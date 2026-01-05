Tajrik Džons neće igrati protiv Partizana u meču koji je na programu 14. januara.
Evroliga
TAJRIK DŽONS NE IGRA PROTIV PARTIZANA: Evo zašto novi košarkaš Olimpijakosa neće na teren
Partizan i Olipijakos su sklopili dogovor da Tajrik Džons ne igra u "Pioniru" u duelu Evrolige.
U slučaju da se kasnije tokom sezone opet sastanu, Džons će imati pravo da igra protiv crno-belih.
Ovoga puta je odlučeno da se izbegnu tenzije, jer osećanja navijača Partizana prema Džonsu nisu baš prijatna, piše grčki "Sport24".
Olimpijakos je Partizanu platio tačno 500.000 evra, dok je igrač potpisao dvogodišnji ugovor vredan 3.000.000 evra.
Džons je prosečno beležio 10,5 poena, 6,1 skok i 2,1 asistenciju na 17 nastupa u Evroligi ove sezone.
Tajrik Džons u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović
