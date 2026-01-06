Slušaj vest

Utakmica se zbog zauzetosti "Beogradske Arene" igra u hali "Alesandar Nikolić" u 20 časova.

 Zvezda je nakon ubedljive pobede u Istanbulu protiv Efesa na učinku 11-8 i nalazi se na devetom mestu na tabeli.

Valensija je sa dve pobede više i skorom 13-6 aktuelni lider Evrolige , koliko ima i drugoplasirani Hapoel.

 Meč možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a sva dešavanja, pre, za vreme i posle meča na našem sajtu.

Već u petak crveno-bele očekuje novi izazov u elitnom takmičenju i gostovanje Žalgirisu u Kaunasu.

