Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Valensiju u utakmici 20. kola Evrolige
EVROLIGA
SPEKTAKL U PIONIRU NA BADNJE VEČE - ZVEZDA NAPADA LIDERA EVROLIGE: Crveno-beli protiv Valensije, evo gde možete gledati utakmicu!
Utakmica se zbog zauzetosti "Beogradske Arene" igra u hali "Alesandar Nikolić" u 20 časova.
Zvezda je nakon ubedljive pobede u Istanbulu protiv Efesa na učinku 11-8 i nalazi se na devetom mestu na tabeli.
Efes - KK Crvena zvezda (19. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©
Valensija je sa dve pobede više i skorom 13-6 aktuelni lider Evrolige , koliko ima i drugoplasirani Hapoel.
Tabela Evrolige Foto: Printskrin
Meč možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a sva dešavanja, pre, za vreme i posle meča na našem sajtu.
Već u petak crveno-bele očekuje novi izazov u elitnom takmičenju i gostovanje Žalgirisu u Kaunasu.
