Američki košarkaš Tajrik Džons sleteo je u Atinu, gde će potpisati ugovor sa Olimpijakosom.

Tajrik Džons Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Klub iz Pireja  platio je Partizanu  500.000 evra, a Džons će potpisati ugovor na dve i po godine vredan 3.000.000 evra.

"Neverovatan doček. Sada sam ovde, srećan sam što sam ovde. Jedva čekam da počnem", kaže Džons.

Poslednjih nekoliko dana je bilo turbulentno, a Tajrika je želeo i Makabi.

"Desile su se stvari od strane uprave oba tima. Sada sam ovde i to je ono što je važno, srećan sam".

Objasnio je zašto je izabrao Olimpijakos.

"Uvek igram pod pritiskom, ovo radim još od detinjstva. Istina je da sam želeo da budem ovde, postoji kultura pobednika. Želim da pomognem da pobedimo u što više utakmica".

U novembru 2024. tokom meča je imao verbalni okršaj sa Jorgosom Barcokasom.

"Nema nikakvih neslaganja, razmenili smo samo nekoliko reči. Uzbuđen sam što ćemo sarađivati. Takođe sam razgovarao sa trenerom i objasnio mi je svoju viziju i ciljeve tima. Stalno razgovaram sa Nilikinom. Došao sam ovde da uradim ono što znam, da pomognem koliko mogu", istakao je Džons.

