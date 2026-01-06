Slušaj vest

 Utakmica se zbog zauzetosti "Beogradske Arene" igra u hali "Alesandar Nikolić" u 20 časova.

Zvezda je nakon ubedljive pobede u Istanbulu protiv Efesa na učinku 11-8 i nalazi se na devetom mestu na tabeli.

Valensija je sa dve pobede više i skorom 13-6 aktuelni lider Evrolige , koliko ima i drugoplasirani Hapoel.

Efes - KK Crvena zvezda (19. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Poznato su i kvote za ovaj meč, a kladionice očekuju neizvestan meč.

Zvezda je blagi favorit zbog domaćeg terena.

Pobeda crveno-belih plaća 1.95, dok je na trijumf gostiju kvota 2.20.

