Slušaj vest

Utakmica se zbog zauzetosti "Beogradske Arene" igra u hali "Aleksandar Nikolić" u 20 časova.

1/16 Vidi galeriju Efes - KK Crvena zvezda (19. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Zvezda je nakon ubedljive pobede u Istanbulu protiv Efesa na učinku 11-8 i nalazi se na devetom mestu na tabeli.

Medijima se pred utakmicu obratio šef stručnog štaba crveno-belih Saša Obradović.

- Pobedama i igrom mislim da ohrabruje za nastavak. Zahtevna je sezona, dobro je da su se neki igrači vratili, da možemo da radimo na nekoj hemiji, da se prepoznaju uloge. Ceo ovaj period, i pre mog i posle dolaska, imali smo te vrste problema, kroz igru i taktiku, kroz neko raspoloženje, moglo je da se vidi. Dosta smo razgovarali o promenama, rezultat se može primetiti. Duga je sezona, menjaće se raspoloženje i na neke poraze, tu treba da budemo jaki.

Povratak Džoela Bolomboja?

" Manje-više i Bolomboj i Rivero su u redu, on izgleda i bolje, rekao bih nego što sam ja očekivao. Ne znam koliko će biti dana ili nedelja momenat kada će da uđe u timski trening. S obzirom na njegovo stanje, dosta je ohrabrujuće. Ta pozicija nam treba. Svi su tu, svi su spremni, sada je pitanje ne da imaš možda najbolje pojedince, nego ko sa kim može da igra – to treba da se prepoznaje iz utakmice u utakmicu. Neke stvari su mi sada jasnije. I zadnja utakmica koju smo igrali bez Semija i Batlera, važno je da imam raspoložene igrače, ovih možda koji su do sada izneli glavni deo sezone. Na tome se radi, dobra je matematika, nije lako za mikromenadžment, bitno je da imam podršku, to mi je važno."

Od Devontea Grejema se očekuje više i Obradović je siguran da će biti samo bolji.

"Objektivno, imao je probleme na plejmejkeru i pre dolaska, kroz pripremni period. Sada isto. Uklopio se ili je došao malo kasnije, treba mu vreme, mora da prepozna šta alternatori iz Evrope žele od njega. Što se tiče komparacije sa Jagom, koji perfektno zna šta mu treba na terenu, više razmišlja za tim. U toj nekoj situaciji Devonteu treba više vremena. Odličan je momak, dobro radi, vremenom će imati i neku bolju poziciju. Fizički jeste spreman, treba mu još, ne samo taktički, da bi imao brzine u nekim momentima... S obzirom kome se radi, vremenom neće biti problema."

Valensija fantastično igra ove sezone i nalazi se na prvom mestu Evrolige.

"I ne mislim da će da padnu. I dalje imaju dobro raspoloženje, to će da ih zadrži. Dobili su velike ekipe. I to na njihovom terenu. Imaju izgrađen sistem koji svako ima problema. Što se nas tiče, iskustvo je da prvo poluvreme ne treba da igramo, da je drugo poluvreme neki model, tu su dali najmanje koševa. Videćemo koji ćemo deo da koristimo, što se tiče odbrane. Manje izgubljenih lopti, oni su ubitačni. Vrlo su slični protivnici sa Parozom, to su neke osnovne stvari."

O učinku Džordana Nvore.

"Nosio sam se sa tim od početka jer i Nvora je bio van, pa se vratio on, došao je Batler, vratio se iz povrede Devonte. Sve te stvari, praktično nemaš – iz jednog, dva treninga da rešiš. Nvora je igrač koji treba da igra iz blokova i da šutira iz blokova, on je tu stvarno dobar, treba negovati. Nije na taj način igrao, više su to bile izolacije, kada vidiš da je to jedan deo. Tako da, koš smo tu u nekoj borbi što se tiče raspodele, važnosti šuteva, kraja utakmice, možda minuta..."

Odlazak Tomislava Tomovića: