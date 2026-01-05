MILJENOVIĆ OTKRIO RECEPT ZA VALENSIJU: Evo šta Zvezda mora da uradi za pobedu...
Svoja očekivanja pred ovaj meč izneo je košarkaš crveno-belih Stefan Miljenović.
"Sigurno da je bilo bitno. Bilo je loših partija, ali od utakmice sa Cedevitom igramo dobru košarku. Mislim da je bitno da tako nastavimo. Jedna atipična ekipa, koja igra brzo i agresivno, imali smo tamo naše šanse. Biće ovo novo iskustvo igrajanja u Pioniru, ako nastavimo ovako siguran sam da možemo da pobedimo", rekao je Miljenović.
"Sećam se kao mali kada sam dolazio u Pionir, svi stoje na glavma, drugačija je atmosfera, sigurno da će nam pomoći".
Valensija je lider na tabeli i po stilu igre podseća na Pariz.
"Sada smo pričali na skautingu, igraju na skoro isti način kao Pariz. Da idemo na skok, ali da pazimo na tranziciju i brzu igru, moramo to da kontrolišemo. Zato imamo širok roster, ali mislim da je bitno to da radimo 40 minuta, to je naš način igre, to ćemo pokušati i u utorak".
Pomenuo je i Džoela Bolomboja, koji se priključio timu na treningu.
"Izgleda super, iskreno. Ostali smo duže sa njim, mislim da je blizu, izgleda dobro".