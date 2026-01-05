Slušaj vest

Košarkaš Partizana Džabari Parker pred duel sa Monakom govorio je o tome šta mu je potrebno da pronađe pravi ritam.

Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Džabari je u Partizan doveden kao najveće pojačanje ove sezone, ali bivši košarkaš Barselone je za sada veliko razočarenje među navijačima crno-belih.

"Čudan je osećaj da neke utakmice igram, neke ne, ali za mene to nije razlika. Profesionalac sam", rekao je Parker srpskim novinarima u Monaku.

Posle odlaska Željka Obradović tim je preuzeo Đoan Penjaroja, sa kojim je radio u katalonskom klubu minule sezone.

"Đoan i ja smo sarađivali prošle godine. Sličan je sistem, samo su igrači drugačiji, ali nije velika razlika. Osećam se dobro u radu sa njim. Nadam se da ćemo u utorak dobro početi i dobro završiti utakmicu", istakao je Parker i dodao:

to se mene tiče – osećam se dobro. Odigrao sam kvalitetno protiv Valensije, ali mi trebaju minuti. U ritam me ubacuju – minuti. Ukoliko ih bude i sutra – siguran sam da će biti dobro. Obično nisam igrao mnogo “bek tu bek” utakmica i to je ono što mi treba", poručio je Parker.

Ne propustiteEvroligaDŽABARI PARKER KRVARI! Sudije pokrale Partizan protiv Valensije? Evo šta se dogodilo!
Džabari Parker
EvroligaKAKVO LUDILO! PAPIR CRNO NA BELO! Pogledajte koliko je novca zaradio Džabari Parker! (FOTO)
Džabari Parker u dresu Partizana
EvroligaEKSKLUZIVNO! ZBOG OVOGA JE PUKLA SVLAČIONICA PARTIZANA! Parker i Milton u centru pažnje, iza svega se krije OGROMAN NOVAC! Ovo su svi detalji!
KK Partizan
EvroligaŠTA SE DEŠAVA SA TAJRIKOM DŽONSOM I DŽABARIJEM PARKEROM?! Đoan Penjaroja povukao OVAJ POTEZ pred meč Valensije i Partizana!
Tajrik Džons i Džabari Parker KK Partizan

Bruno Fernando izjava posle Splita Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić