Košarkaš Partizana Džabari Parker pred duel sa Monakom govorio je o tome šta mu je potrebno da pronađe pravi ritam.

Džabari je u Partizan doveden kao najveće pojačanje ove sezone, ali bivši košarkaš Barselone je za sada veliko razočarenje među navijačima crno-belih.

"Čudan je osećaj da neke utakmice igram, neke ne, ali za mene to nije razlika. Profesionalac sam", rekao je Parker srpskim novinarima u Monaku.

Posle odlaska Željka Obradović tim je preuzeo Đoan Penjaroja, sa kojim je radio u katalonskom klubu minule sezone.

"Đoan i ja smo sarađivali prošle godine. Sličan je sistem, samo su igrači drugačiji, ali nije velika razlika. Osećam se dobro u radu sa njim. Nadam se da ćemo u utorak dobro početi i dobro završiti utakmicu", istakao je Parker i dodao:

"Što se mene tiče – osećam se dobro. Odigrao sam kvalitetno protiv Valensije, ali mi trebaju minuti. U ritam me ubacuju – minuti. Ukoliko ih bude i sutra – siguran sam da će biti dobro. Obično nisam igrao mnogo “bek tu bek” utakmica i to je ono što mi treba", poručio je Parker.