Koliko jedan igrač može da uruši ceo tim? Primer Tajrika Džonsa je više nego dobar na tu temu. Zbog toga je njegov odlazak iz Partizana u Olimpijakos nešto najbolje što je moglo da se dogodi timu iz Humske.

Zamislite samo da imate igrači koji odbija da igra jer neki drugi košarkaši koje ste doveli imaju veću platu?! A, njemu je malo njegovih 800.000-900.000 dolara, pa ljubomorno gleda u džepove saigrača. I posle očekujete da s njima funkciniše, da se razumeju na terenu i van njega?

Imao je Partizan veliki broj promašaja u prošlosti kada govorimo o igračim kvalitetima (naravno, kao i svaki klub), ali verovatno nikada nije u ekipi imao gori karakter i osobu po tim od Tajrika Džonsa.

Prodaja za 550.000 dolara tako problematičnog igrača - apsolutno sjajan potez. I za finansije i svlačionicu.

Neka Tajrik gleda u džep Vezenkovu dosta se bavio Brunom i Partizanom.

Transfer Džonsa deluje kao potez koji pre svega ima potencijal da stabilizuje tim iznutra. Videćemo vrlo brzo da će to i da se dogodi.